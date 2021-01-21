











Князь Альбер II, его жена Княгиня Шарлен и близнецы Жак и Габриэлла позируют для своей новой официальной фотографии. Снимок был опубликован утром 20 января на аккаунте Княжеского дворца в Facebook.

Новый портрет Княжеской семьи был сделан фотографом Эриком Матоном (Éric Mathon) в комнатах Дворца. На фото — Государь в синем костюме и Княгиня Шарлен в длинном белом платье. На снимке присутствуют и их дети — шестилетние близнецы Жак и Габриэлла. На заднем фоне фото — флаги Монако. Княгиня сменила панк-образ, который удивил многих в декабре, на короткую спокойную прическу — очень похожую на ту, что носит Принцесса Габриэлла.

Благородное фото

Новый портрет Княжеской семьи поступил в продажу 20 января в магазине «Souvenirs» (Place du Palais et tunnel Louis II). Цель продаж — собрать средства. Подпись на фото гласит, что все собранные от продажи снимка деньги пойдут на гуманитарные цели Княжества».

Князь Альбер II поддерживает детей, находящихся в больницах, совместно с Фондом Княгини Грейс. Государь также является президентом Красного Креста Монако. Княгиня Шарлен имеет собственный фонд, который работает с безопасностью на воде и предоставляет уроки плавания для борьбы с утоплением.

Eric Mathon / Palais princier