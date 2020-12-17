











16 декабря Княжеская семья собралась для раздачи подарков у Княжеского дворца — Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала новую дерзкую стрижку.

Возможно, шея Княгини Шарлен немного мерзнет в последние несколько дней. Сорокадвухлетняя женщина из Южной Африки выбрала дух панк-рока, решив выбрить половину волос. Неформальная и самобытная красота не осталась незамеченной во время традиционной раздачи подарков. Княгиня Шарлен помогала Санта-Клаусу, который пострадал от экономического и санитарного кризиса, раздавать подарки детям. Около 700 детей в возрасте от 5 до 12 лет получили подарки из рук членов Княжеской семьи, которые взяли на мероприятие своих детей, потомственного принца Жака и принцессу Габриэллу.

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Феномен моды 80-ых

«Мода исчезает, остается только стиль». Как сказала Коко Шанель, тенденции, как бумеранг, возвращаются к нам из былых времен. Правило, которое великолепно усвоила жена Князя Альбера II, всегда очень элегантная. Она необычно сочетает модные вещи, но выбирает эти комбинации осторожно. Так и с новой стрижкой. Княгиня Шарлен решила не шокировать публику в стиле Бритни Спирс, а возродить феномен панк-стиля, зародившегося в 80-ых. Это была эпоха свободы и творчества в области персонального стиля — даже если эстетика напоминает певицу Рианну в ее клипе Stay. В любом случае, мы приветствуем дерзость!













Фотографии: Эрик Матон / Княжеский дворец / Ману Виталий / Департамент коммуникаций