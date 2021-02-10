











28 января Глобальный фонд коралловых рифов (GCRF) объявил об обязательствах Германии через Фонд семьи Поля Г. Аллена, а также об обязательствах Фонда Князя Монако Альбера II. Это обязательства на общую сумму более 10 миллионов долларов.

Коралловые рифы становятся источником средств для проживания примерно для одного миллиарда человек по всему миру. При этом коралловые рифы — одна из наиболее уязвимых экосистем мира. Половина из них уже исчезла из-за изменения климата и превышения норм вылова рыбы. Этот процесс обратимый — восстановление коралловых рифов требует крупномасштабных проектов.

Учитывая это, инвестиции Фонда семьи Пола Г. Аллена, а также Фонда Князя Альбера II знаменуют собой начало кампании по сбору средств, которая завершится на COP26 в Глазго в ноябре 2021 года.

Создание Глобального фонда коралловых рифов является важным шагом на пути к защите коралловых рифов. Герд Мюллер, федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии.

Глобальный фонд: разумный подход к смешанному финансированию

Этот механизм будет использовать общественные и благотворительные фонды для достижения общей цели: устойчивого сохранения коралловых рифов. Система, которая была инициирована во время семинара, организованного в 2018 году Княжеством Монако, Фондом Князя Монако Альбера II и Фондом семьи Поля Г. Аллена.

С тех пор это глобальное партнерство включает государства-члены (Германия), благотворительные организации (Фонд семьи Поля Г. Аллена и Фонд Князя Монако Альбера II), учреждения Организации Объединенных Наций (ПРООН, ЮНЕП и ФКРООН) и финансовые учреждения (BNP Paribas и Mirova).