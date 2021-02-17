











Антигенные тесты, ПЦР и даже TROD — в Монако есть несколько типов тестов на коронавирус. Сейчас в Княжестве проводится исследование с целью включить альтернативные тесты в скрининговую кампанию.

14 февраля в Монако выявили пять новых случаев коронавируса. Общее число случаев с начала пандемии достигло 1760. Столкнувшись с распространением вируса, Монако ускоряет скрининг и по-прежнему тестирует в три раза больше, чем Ницца.

Альтернативы уже имеющимся тестам оцениваются Научным центром Монако и Управлением действий в области здравоохранения. Классические тесты требуют инвазивного вмешательства, поэтому исследуется несколько оральных методов. К примеру, мазки с десен или анализы слюны. Это первое в мире исследование, проводимое с участием 1500 человек. По данным Monaco Info, первые результаты будут опубликованы примерно через два месяца.

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Какие тесты доступны в настоящее время?

В настоящее время Национальный центр скрининга в Espace Léo Ferré принимает жителей Монако, у которых проявляются симптомы или которые стали контактами первого уровня, только по предварительной записи.

Один из наиболее широко используемых тестов — ПЦР. Он проводится с помощью мазка из носа и анализируется в течение трех-шести часов. Антигенные тесты проводятся на основании мазка из носа и дают более быстрый результат — от 10 до 30 минут. При тесте TROD достаточно лишь капли крови, чтобы определить коронавирус.