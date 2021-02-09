











В Средиземном море столкновения между китами и кораблями не редкость: по сообщениям, каждый китообразный 3520 раз в год пересекает судоходные пути в водах Пелагосского заповедника, расположенного у побережья Италии, Франции и Монако. С учетом увеличения морского трафика, эти морские млекопитающие находятся под угрозой.

Разорванные спинные плавники, ампутированные хвостовые доли и шрамы от пропеллеров. Судоходство Средиземноморья не щадит полосатиковых китов, которые в настоящее время классифицируются Международным союзом охраны природы (МСОП) как «уязвимые». Столкновения между крупными китообразными и судами остаются основной причиной неприродной смертности полосатиковых китов в регионе.

Увеличение морского трафика

«Тем китам, у которых получилось пережить такие столкновения, везет больше всего, потому что млекопитающее часто умирает мгновенно», — говорит Симона Панигада (Simone Panigada), член Итальянского научного комитета МСОП. Как в море, так с воздуха, исследователь изучает плотность популяции полосатиковых китов в Пелагосском заповеднике, морской зоне площадью 87500 км2, созданной в 1999 г. у берегов Франции, Монако и Италии для защиты морских млекопитающих.

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В течение нескольких лет Симона наблюдает существенное увеличение морского трафика и, как результат, увеличение риска столкновений: «В Средиземноморье многие страны инвестируют в голубую экономику и в морские магистрали. Каждое лето череда паромов с туристами на борту пересекают заповедник, чтобы обеспечить путешествия с материка на острова Сардиния и Корсика».

Молодые особи погибают чаще всего

Ежегодно в результате столкновения с судном гибнет от 8 до 40 полосатиков. «Это существенное количество, с учетом того, что численность этих крупных китообразных в регионе не превышает 1700 особей», — напоминает руководитель программы защиты китообразных WWF Дени Оди (Denis Ody). Что касается их размножения, то «каждая самка только каждые два или даже три года рожает всего одного китенка».

Большинство крупных китообразных, которых мы находим на пляжах, в длину не превышают четырнадцати метров в длину. Это размер кита доподросткового возраста

В Средиземноморье популяция полосатиков по-прежнему в основном определяется смертностью молодых особей. Последние часто становятся жертвами столкновений с судами: «большинство крупных китообразных, которых мы находим на пляжах, в длину не превышают четырнадцати метров в длину. Это размер кита доподросткового возраста», — поясняет член WWF.

Цель – геолокализация популяции китов

В 2007 году WWF запустил систему REPCET — «своего рода система Coyote* но в море». Она позволяет судам обмениваться информацией о присутствии крупных китообразных в различных районах Пелагосского заповедника.

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«Система REPCET помогла предотвратить 80% столкновений, однако ее недостатком является зависимость от наблюдательных возможностей экипажей и их мотивации» —подчеркивает Дени Оди. Поэтому в течение последних двух лет WWF работает над созданием пассивной акустической системы, которая в настоящее время находится на стадии прототипа. Есть надежда, что в один прекрасный день она позволит определить местоположение китообразных в заповеднике, благодаря звуку, который они издают. *Европейская система локализации и предупреждения опасности, работающая на волнах GSM