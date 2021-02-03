











До 6 февраля в выставочном зале IQOS галереи Яхт-клуба Монако проходит выставка работ американской художницы Кейтлин Крэмер (Kaitlin Kraemer). Для жителей Монако — это возможность открыть для себя ее яркие цвета и хаотичные мазки кистью.

Благодаря своему искусству Кейтлин Кремер раскрывает сложные темы и побуждает зрителей мыслить нестандартно. После получения степени бакалавра в области антропологии и искусствоведения в США, она завершила летний семестр в Школе изящных искусств Marchutz в Экс-ан-Прованс, Франция.

До того, как Кейтлин Крэмер стала художницей, она работала в Гарвардском университете, Институте искусств Курто в Лондоне и Университете искусств в Лондоне. В 2018 году она решила переехать в Ниццу. Теперь ее работы регулярно выставляются на престижных мероприятиях Французской Ривьеры.

Завоевание публики Монако

Общая связующая нить выставки, проходящей в галерее Яхт-клуба Монако — это синий цвет. Голубой, связанный с силой и хрупкостью, разочарованием и надеждой, хаосом и красотой. Работы художницы насыщенны и рассказывают о жизни с ее взлетами и падениями.

Американская художница вдохновляется многими разнообразными и противоречивыми элементами, которые существуют как во внешнем мире, так и внутри нас самих. Достаточно, чтобы пробудить любопытство любителей искусства!