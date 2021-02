Jusqu’au 6 février, l’artiste américaine, qui a grandi à Boston, proposera une exposition au showroom IQOS de la galerie du Yacht Club de Monaco. L’opportunité pour les Monégasques de découvrir ses couleurs vives et ses coups de pinceaux chaotiques.

Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, par son art, Kaitlin Kraemer révèle nos complexités et incite les téléspectateurs à sortir des sentiers battus. Après un baccalauréat en anthropologie et des études d’art aux États-Unis, elle a complété un semestre d’été à l’École des Beaux-Arts Marchutz, à Aix-en-Provence en France.

De plus, avant de devenir un artiste pratiquant à plein temps, l’artiste a travaillé dans le développement à l’Université de Harvard, au Courtauld Institute of Art de Londres et à l’Université des Arts de Londres. Puis, en 2018, elle a décidé de poser ses bagages à Nice. Aujourd’hui, elle expose régulièrement lors de prestigieux événements sur la Côte d’Azur.

À la conquête de la Principauté de Monaco

Dans son exposition au showroom IQOS de la galerie du Yacht Club de Monaco, le bleu est le fil conducteur. Un bleu partagé entre force et fragilité, entre désillusion et espoir, entre chaos et beauté. Comme un parcours de vie, les œuvres sont riches, mouvementées, faites de hauts et de bas.

C’est dire que l’artiste américaine s’inspire de nombreux éléments divers et contradictoires qui existent dans notre environnement, ainsi qu’en nous-mêmes. De quoi susciter la curiosité des amoureux et amateurs d’art qui n’ont plus que jusqu’au 6 février pour découvrir l’art by Kaitlin Kraemer !