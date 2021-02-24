











22 февраля в Монако было выявлено 15 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Княжестве насчитывается 1885 случаев заболевания.

Один из приоритетов Княжеского правительства в борьбе с пандемией — это скрининговая кампания. Мобилизована вся страна, даже силы общественной безопасности подключаются к работе в скрининговом центре, оборудованном в пространстве Лео Ферре.

По последним данным, с 15 по 21 февраля в Княжестве провели 5310 тестов (ПЦР и антигенных). Доля положительных тестов составляет 4,75%. Уровень заболеваемости, то есть число заболевших коронавирусом на 100 000 человек в течение семидневного периода, сократилось до 289,47. В соседней Ницце уровень заболеваемости составляет свыше 700. В понедельник власти Ниццы приняли решение о локдауне в выходные дни.

Лечение в больнице Княгини Грейс

Лечение пациентов в больнице Княгини Грейс развивается вместе с коронавирусом. На сегодняшний день препарата от этого заболевания нет, однако существует симптоматическое лечение для борьбы с лихорадкой и другими проявлениями коронавируса. Доктор Перрен (Perrin) из больницы Княгини Грейс сообщил Monaco Info, что «наблюдаются разные уровни тяжести» проявления болезни на дыхательном уровне. Дозы кислорода варьируются от небольшой скорости потока до «более сложной вентиляции» для более тяжелых случаев.