











Инициатива Monaco Ocean Protection Challenge (MOPC) открыла прием заявок на четвертый конкурс, в рамках которого молодые люди получат возможность представить свои устойчивые бизнес-идеи жюри экспертов. К участию в конкурсе приглашают студентов, аспирантов, молодых предпринимателей…

С 2018 года MOPC предоставляет молодым людям возможность продемонстрировать свои устойчивые бизнес-идеи. На сегодняшний день в конкурсе приняли участие более 200 молодых людей, которые надеются убедить жюри в том, что их бизнес отвечает интересам Мирового океана. Каждый, кто принимает участие в конкурсе, должен представить бизнес-план вместе с одноминутным видео, объясняющим концепцию и то, как она положительно скажется на Мировом океане.

Творчество и инновации — обязательный пункт. Предыдущие победители выдвигали причудливые новые концепции, начиная от чехлов для телефонов, изготовленных из переработанных океанических отходов, и заканчивая высококачественным текстилем, изготовленным из переработанных пластмасс. Конкурсанты должны не только доказать свои коммерческие «ноу-хау», детально проработав бизнес-стратегию и финансовый план, но и привнести свежие новые идеи.

Как участвовать в конкурсе?

В настоящее время заявки открыты для участия в конкурсе 2021 года. Участники конкурса должны быть студенты бакалавриата, магистратуры или MBA университета. К конкурсу также допускаются молодые предприниматели. Кандидаты, желающие представить свое видение более устойчивого будущего, должны свободно владеть английским языком и подготовить заявку к подаче через веб-сайт MPOC.