











Футбольный клуб «Монако» остается непобежденным в этом году. Матч с «Лорьяном» нельзя назвать простым, однако игроки «Монако» сумели вырвать ничью в дополнительное время и набрать очко в турнирной таблице. Матч завершился со счетом 2:2.

Главный тренер клуба Нико Ковач на послематчевой конференции высоко оценил игру соперника и напомнил, что Лига 1 — это сложный чемпионат: «здесь нужно сохранять 100% концентрацию с первой и до последней минуты».

«Молодой команде нужно учиться»

Футбольный клуб «Монако» одержал семь побед подряд в чемпионате. Нико Ковач отметил, что победная серия должна была рано или поздно прерваться. ««Лорьян» находится на хорошем ходу, они набрали десять из последних двенадцати возможных очков и добились победы в матче с «Пари Сен-Жерменом». Мы одержали семь побед подряд в чемпионате, эта серия должна была прерваться рано или поздно. По окончании встречи я все же похвалил своих футболистов за тот настрой, который они показали на последних минутах игры», — сказал главный тренер клуба.

Нико Ковач добавил, что некоторые матчи его подопечным даются сложнее. Однако тренер доволен тем, что «Монако» удалось набрать очко. «Возможно, что это очко сыграет важную роль и поможет нам добиться наших целей по окончании сезона. Этот матч подтверждает тот факт, что наша команда молода и ей еще надо продолжать учиться», — сказал Нико Ковач.

Сложный матч

В первом тайме матча с «Лорьяном» события развивались досадно. Игроки «Монако» завладели инициативой, однако после назначенного пенальти на седьмой минуте «Лорьян» вышел вперед. На 49-ой минуте матча «Монако» сравнял счет благодаря пенальти, реализованному Виссамом Бен-Йеддером. Игрок «Лорьяна» Терем Моффи забил еще один гол на 62-ой минуте матча. Игрокам «Монако» удалось сравнять счет в дополнительное время — и снова Виссам Бен-Йеддер сравнял цифры на табло в последние секунды матча.

В следующем матче, который пройдет в ближайшее воскресенье, подопечные Нико Ковача сыграют в гостях с «Пари Сен-Жерменом» на стадионе «Парк де Пренс».

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