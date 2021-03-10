











Благотворительное мероприятие «Бал роз» вновь отложено из-за пандемии коронавируса. Ежегодно мероприятие собирает около 900 гостей в Зале Звезд (Salle des Etoiles).

Грустная новость: «Бал роз» снова отложен из-за Covid-19, говорится в пресс-релизе группы Monte-Carlo SBM от 9 марта. Обычно около 900 гостей, представляющих высшее общество разных стран, собираются на ужин в Зале Звезд в присутствии Князя Монако Альбера II, принцессы Каролины Ганноверской и других членов Княжеской семьи.

66-ой бал: в стиле Болливуда

Пандемия коронавируса не позволила провести это мероприятие в 2020 году, а также и в марте 2021. Таким образом, 66-ой «Бал роз» состоится 19 марта 2022 года. Темой мероприятия станет Индия и Болливуд. Декор оформит французский дизайнер Кристиан Лабутен.

Идея легендарного Бала роз принадлежит Княгине Грейс Келли. Она впервые организовала это мероприятие в 1954 году. С тех пор Бал ежегодно проводился в марте в Зале Звезд (Salle des Etoiles) комплекса Спортивный Монте-Карло (Sporting Monte-Carlo). Бал роз – благотворительное мероприятие, которое собирает средства в Фонд Княгини Грейс. Фонд был основан с целью помощи нуждающимся во всем мире посредством ряда гуманитарных и благотворительных проектов. На Балу роз обычно присутствует вся Княжеская семья. Каждый год Зал Звезд украшается в новом стиле, но неизменной остается традиция его украшения тысячами букетов роз. Ежегодно на вечере собираются знаменитости, бизнесмены и государственные деятели со всего мира.

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