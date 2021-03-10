











Мэрия Монако решила открыть некоторые общественные и культурные места, в их числе — Ботанический центр Экзотического сада, поле для мини-гольфа в парке принцессы Антуанетты и совершенно новые помещение видеотеки Sonothèque José Notari.

Культурная жизнь Монако постепенно восстанавливается. Зоны отдыха снова открылись: например, с 24 февраля открыто поле мини-гольфа в парке принцессы Антуанетты, а также Ботанический центр Экзотического сада (из-за реконструкционных работ Экзотический сад не откроется до 2022 года). В начале недели открылись новые помещения видеотеки Sonothèque José Notari. Они расположены по адресу 2 rue Princesse Antoinette и оснащены зоной отдыха, мультимедийной комнатой и пространством для работы на компьютере.

Открытие мини-гольфа в парке принцессы Антуанетты

Спустя несколько месяцев после закрытия поле для гольфа в парке Принцессы Антуанетты снова принимает посетителей по средам и субботам с 14.00 по 17.30 (последний вход посетителей в 16.30). Посещение возможно по предварительному заказу (онлайн или по номеру 06 26 81 68 95). Помимо поля для мини-гольфа в парке есть мини-зоопарк с цыплятами, утками, козами и кроликами.

Пространство для любителей кино

Любители культурных мероприятий могут посетить бесплатные экскурсии, предлагаемыми Аудиовизуальным институтом Монако: любители кино могут открыть для себя историю кинематографа Монако через широкое предложение фильмов, техники и других материалов, в том числе архивных фотографий.