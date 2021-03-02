











Князь Монако Альбер II дал эксклюзивное интервью журналу People. В разговоре Князь рассказал о своей роли отца и о детях, личности которых уже ярко прослеживаются.

Обычно очень сдержанный, Князь Альбер раскрыл одну из самых важных своих ролей: роль отца. Шестилетние Жак и Габриэлла — близнецы, но их характеры вовсе не одинаковые. Один ребенок более застенчивый, второй — открытый и активный. «В целом, Жак немного застенчив и спокойнее, но иногда он делает очень смешные вещи», — признал Князь Монако. Он добавил, что Жак больше наблюдатель и любит оценивать ситуацию.

Супруг Княгини Шарлен оценил принцессу Габриэллу как «немного более открытую и разговорчивую» — это ребенок, который «любит танцевать и петь». По словам Князя Альбера II, близнецы учатся дистанционно из-за пандемии и проявляют интерес к географии и науке. «Мы прошли через этап, когда дети хотели знать все об океанах и планетах, а также о Солнечной системе», — говорит их отец.

Жизнь вдали от объективов

Пока что Жак и Габриэлла живут жизнями обычных детей и мало знают о княжеских кодексах. Хотя близнецы занимают первое и второе место в порядке престолонаследия Княжества, Князь Альбер II пока не говорит с детьми об их будущих обязанностях и предпочитает «пройти весь процесс обучения, объясняя им шаг за шагом, что от них ожидается».

Действительно, дети редко появляются на публике, ограничиваясь официальными приветствиями с балкона Княжеского дворца или визитами по определенным случаям, например, во время сожжения лодки на День святой Девоты.

Княжеская семья Монако — Официальный портрет © Княжеский дворец Монако