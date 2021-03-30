











Цветение сакуры, традиция пожеланий и подношений божествам. Так начинается каждая весна в стране восходящего солнца. Японские традиции вдохновили Княжество в этом году на благотворительную акцию в пользу Фонда Князя Монако Альбера II.

В начале весны в Монако пришло немного экзотики. С 25 марта по 10 апреля группа Monte-Carlo Société des Bains de Mer и Фонд Highlife Monaco проводят мероприятие «Цветение сакуры». Оно посвящено теме японских традиций. Собранные средства будут переданы Фонду Князя Альбера II на борьбу с пластиковым загрязнением океана, в частности, через инициативу «Beyond Plastic Med», запущенную в 2015 году. Князь Альбер II присутствовал на церемонии открытия мероприятия «Цветение сакуры», которая состоялась 25 марта во внутреннем дворике Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Оригами, каллиграфия и даже суши

В течение двух недель любознательные смогут принять участие в творческих мастерских. В программе — оригами, каллиграфия, икебаны и японское цветочное искусство. Кулинарные мастер-классы шеф-повара Филиппа Жоаннеса (Philippe Joannès) и ежедневное присутствие суши-мастера во время японских обедов под открытым небом познакомят гостей с японской гастрономией. Дети смогут посетить семинары камисибай (буквально — «бумажный театр») и познакомиться с японским искусством повествования.

Мероприятия будут проходить с 25 марта по 10 апреля 2021 года с 10:00 до 18:00 во внутреннем дворике Hôtel de Paris Monte-Carlo. Забронировать место на семинарах, которые проходят со среды по субботу в центральной оранжерее, можно по телефону +377 98 06 71 71. Узнать об обеде на открытом воздухе, который ежедневно проводится с 11.30 до 15.00, можно по телефону +377 98 06 88 99.