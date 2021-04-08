











Тропический циклон «Сероя» обрушился на южную часть Индонезии. Князь Альбер II направил соболезнования президенту Джоко Видодо, выразив поддержку и сочувствие народу Индонезии.

Оползни и наводнения. Индонезия и Восточный Тимор сильно пострадали от проливных дождей тропического циклона «Сероя». В этих двух азиатских странах погибли более 157 человек, более 70 человек числятся пропавшими без вести.

Некоторые деревни стерты с лица земли в результате массивных оползней, часть выживших остались без крыши над головой. В некоторых регионах команды спасателей все еще разбирают завалы в надежде спасти еще несколько жизней.

Княжеская семья выражает соболезнования

Князь Монако Альбер II, опечаленных произошедшим в Индонезии, направил письмо президенту Республики Джоко Видодо. «От имени народа Княжества Монако и моей семьи я хочу передать вам и народу Индонезии самые искренние и глубокие соболезнования в связи с гибелью людей», — говорится в письме. «Наши мысли — с теми, кого затронуло несчастье. Мы также выражаем поддержку поисково-спасательным командам и всем, кто помогает раненым», — добавил Князь Альбер II.

В 2018 году Князь Монако также направил президенту Джоко Видодо официальное письмо с соболезнованиями после землетрясения и цунами, которые обрушились на индонезийские острова Келебес.