Alors que le cyclone tropical Seroja vient de ravager le sud de l’Indonésie, le Prince Albert a récemment adressé ses condoléances au président du pays Joko Widodo, tout en lui faisant part de son émotion et de sa sympathie envers le peuple indonésien.

Inondations, coulées de boue et glissements de terrain. L’Indonésie et le Timor oriental se voient durement touchés par le cyclone tropical Seroja et ses pluies diluviennes. Le lourd bilan s’élève à 157 morts et plus de 70 disparus pour ces deux pays d’Asie. Sous les débris et les rochers, certains villages se retrouvent rayés de la carte après d’impressionnants glissements de terrain, laissant les survivants sans abris. Ici et là, les équipes de secours fouillent parmi les décombres, parfois à l’aide de pelleteuses, en espérant pouvoir sauver encore quelques vies.

La Famille Princière monégasque adresse ses condoléances

Le Prince Albert II, ému par cette triste situation que vit actuellement le peuple Indonésien, a récemment écrit au président de la république d’Indonésie Joko Widodo. « Au nom du peuple de la Principauté de Monaco et de ma famille, je souhaite vous transmettre mes condoléances les plus sincères et ma sympathie la plus profonde au peuple indonésien pour les pertes de vies et le déplacement de familles », a-t-il exprimé, « nos pensées les plus profondes et notre sympathie vont à toutes les personnes touchées ». « Nos pensées vont également aux équipes de recherche et de sauvetage ainsi qu’à toutes les personnes qui aident les blessés », a ajouté le Prince Albert II de Monaco. En 2018, le Souverain monégasque avait également adressé une lettre officielle de compassion au président Joko Widodo, à la suite du séisme et du tsunami qui avaient alors frappé les îles indonésiennes des Célèbes.