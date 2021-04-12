











Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Князь Альбер II направил послание королеве Елизавете после смерти герцога Эдинбургского. «Позвольте мне выразить вам, королевской семье и народу Великобритании мои глубочайшие соболезнования и сочувствие вашей потере в это время великой скорби», — написал Суверен в своем послании.

Принц Филипп имел тесные связи с Монако. Его отец, принц Греческий и Датский Андре, провел последние часы жизни в Монако в 1944 году

Визиты принца Филиппа в Княжество

Впервые герцог Эдинбургский ступил на землю Монако в 1951 году, когда он был командиром фрегата ВМС Великобритании «Magpie». По этому случаю он был приглашен во дворец Князем Ренье III. Он был награжден знаком отличия Большого Креста ордена Святого Карла.

Пятнадцать лет спустя принц Филипп совершает второй официальный визит, чтобы отпраздновать столетие Монте-Карло, где проводилась «неделя английского языка».

В 2013 году герцог Эдинбургский встретился с Князем Альбером II в день столетнего юбилея прибытия Роберта Скотта на Южный полюс. Князя Монако и герцога Эдинбургского связывала приверженность защите окружающей среды.