











Княжеское правительство объявило об изменении мер против распространения коронавируса. Принятые изменения вступят в силу с 19 апреля.

Комендантский час с 21.00 и возможность ресторанов работать по вечерам. В связи с улучшением показателей правительство Монако принимает новые решения. Однако государственный министр Пьер Дарту напоминает: «сегодня мы видим, что усилия окупаются, что праздновать победу рано, ведь мы воюем с инфекцией уже больше года». Дальнейшее смягчение мер будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Власти Монако будут рассматривать ситуацию каждые 15 дней.

Поясняя смягчение правил, правительство напоминает, что 32% населения уже прошли вакцинацию. Все индикаторы сейчас зеленого цвета: показатели заболеваемости и процент позитивных тестов, количество госпитализаций и случаев, в которых нужна медицинская помощь.

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Ограничительные меры ослабят

Комендантский час сокращают: теперь он будет действовать с 21.00 до 6.00. Такой порядок предварительно действует до 3 мая. Правила меняются и для ресторанов: они будут открыты до 21.30 и смогут принимать жителей Княжества и гостей Монако, остановившихся в местных отелях. Гости ресторанов смогут вернуться домой до 22.00.

С 26 апреля в школах разрешат занятия спортом на открытом воздухе.

Как пройдет исторический Гран-при Монако?

Несколько дней назад началась продажа билетов на Гран-при Монако. Тогда никаких подробностей об ограничениях для публики в связи с пандемией представлено не было. Сейчас уже известно, что первый день исторического Гран-при пройдет без участия зрителей. На последние два дня мероприятия будет допущено 6500 человек.

Купить билеты смогут только жители Монако, местные рабочие и гости местных отелей. Последним билеты предложат по льготным ценам. Правительство ожидает результатов такой схемы, прежде чем принимать решения по ePrix и Гран-При Формулы 1, которые пройдут в мае.