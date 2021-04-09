











Фанаты «Формулы-1» уже могут купить билеты на три Гран-при, которые пройдут в Монако в мае. Что насчет цен?

Несмотря на некоторую неопределенность из-за пандемии, продажи билетов на Гран-при Монако официально открыты. В феврале начались работы по оборудованию трассы, а сейчас настало время бронировать места. Монако хочет компенсировать отмену Гран-при прошлого года, предлагая не одну, а сразу три гонки: Гран-при, Исторический Гран-при и этап Формулы Е (Monaco E-Prix).

На данный момент Автомобильный клуб Монако не сообщил подробностей о санитарных мерах, которые будут применяться. Клуб уточнил, что в случае отмены мероприятия средства будут возвращены.

Читайте также: «Формула-1»: гонщики, вошедшие в историю Гран-при Монако

Посетить Гран-при Монако: сколько это стоит?

Когда что-то любишь, не считаешь траты. Действительно, увидеть Гран-при Монако своими глазами несколько дорого. Посещение первого дня гонки стоит от 70 до 80 евро в зависимости от места. При этом самые желанные места — например, изгиб Sainte Dévote — больше недоступны. Билет на место у Казино на 22 мая будет стоить 300 евро, билет на углу Noghès обойдется в 150 евро.

Стоимость билета на последний день Гран-при может достигать 650 евро. Вы также можете воспользоваться VIP-ложей (5250 евро за два дня) или познакомиться с гонщиком Шарлем Леклером (800 евро).

Билеты можно забронировать на сайте мероприятия или в официальной кассе: Автомобильный клуб Монако, 44 rue Grimaldi.

Больше по теме: Видео. Новый фильм об историческом Гран-при Монако