Видео. Новый фильм об историческом Гран-при Монако

В это воскресенье должен был начаться 12-й исторический Гран-при Монако, который был отменен в связи с кризисом, вызванным вспышкой COVID-19. Автомобильный клуб Монако решил порадовать любителей гонок в этот сложный период и выпустил новый документальный фильм, который можно посмотреть бесплатно онлайн.

Автомобильный клуб Монако (Automobile Club de Monaco) был вынужден отменить впервые в своей истории Гран-при Монако и Исторического Гран-при из-за пандемии коронавируса. К радости всех фанатов гонок и любителей ретромобилей, организаторы Гран-При Монако выпустили документальный фильм под названием “Магия Исторического Гран-При Монако”. В кадрах фильма можно увидеть самые завораживающие моменты гонок винтажных болидов и послушать развлекательные комментарии таких легендарных гонщиков Гран-при как Мика Хаккинен (Mika Häkkinen) и Тьерри Бутсен (Thierry Boutsen).

Автомобильный клуб Монако посвятил этот 23-минутный праздничный фильм «всем замечательным людям, которые объединились, чтобы сделать Исторический Гран-при Монако таким великолепным событием».



Это ралли раритетных болидов обычно проходит раз в два года за две недели до гонок Гран-при Формулы-1 в Княжестве. Исторический Гран-При Монако не только демонстрация потрясающих моделей старинных спортивных автомобилей, но и настоящее соревнование по тем же трассам, где проходят главные гонки Формулы-1. В последнем историческом заезде по трассам Монте-Карло в 2018 году приняли участие 209 машин. Первый Исторический Гран-при прошел в 1997 году по случаю празднования 700 лет правления династии Гримальди.