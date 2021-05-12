











Этим летом в отеле «Hermitage» в Монако пройдет автомобильный аукцион Artcurial Motorcars. По этому случаю с 16 по 19 июля состоится выставка в здании Коллекции автомобилей Князя Монако.

Аукционный дом Artcurial Motorcars готовит около ста коллекционных автомобилей к продаже. Аукцион пройдет 19 июля в отеле «Hermitage» в Монако. В этом году среди автомобилей, выставленных на продажу, будет уникальный Peugeot 205 T16 Pioneer в сине-белых тонах в честь мирового производителя электронной техники Pioneer, который изначально специализировалась на ремонте автомобильных радиоприемников, а после — электроники. Еще один уникальный лот — Aston Martin DB5. Этот автомобиль не ездил уже около 40 лет.

Aston Martin как у Джеймса Бонда

Автомобиль Aston Martin DB5 находился в гараже у владельца с 1980-ых годов. Поэтому удалось сохранить изначальное состояние машины. Любители кино будут в восторге от расцветки «серебристый металлик» (Silver Birch Metallic), идентичной другому всемирно известному Aston Martin, принадлежавшему знаменитому британскому агенту Джеймсу Бонду.

Lamborghini от дизайнера Поля Буво

Этим летом в продажу поступит Lamborghini Miura P400 1960-ых годов. Белый автомобиль с черным салоном принадлежал художнику и дизайнеру Полю Буво (Paul Bouvot), который долгое время работал в конструкторском бюро Peugeot.