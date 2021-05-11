











15 апреля на бульваре Мулен в Монако открылось новое пространстве — La Loggia by Garbarino. Это новый концептуальный магазин, открытый дизайнером интерьера Адриано Гарбарино и его сыном Давидом. Новая точка притяжения предназначена как для любителей дизайна, так и для всемирно известных художников. Сейчас в центре внимания пространства — тема океанов.

La Loggia by Garbarino — это открытое пространство для сотрудничества. Центр остается местом для обмена опыта и знакомства с творчеством современных художников и дизайнеров из разных областей. Художники, скульпторы, дизайнеры и фотографы со всего мира представят здесь свои работы. La Loggia также предлагает ряд предметов для обустройства интерьера, фокусируясь на местных предложениях.

Арт-объекты и фотографии на тему океана

По случаю открытия культурного пространства посетителей ждут произведения искусства, одежда и предметы декора, связанные с темой океана. В сентябре этого года тематика сменится Японией. В La Loggia выставлены работы современных художников Николя Лефевра (Nicolas Lefebvre) и Жереми Гобе (Jérémy Gobé), фотографа Флориана Грюэ (Florian Gruet), а также коллекция одежды от компании 209 Mare и экологически ответственного бренда Giannotti, который создает одежду из мериноса и натуральных волокон с помощью технологии 3D-печати.

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