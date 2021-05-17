











В поиске приключений в самом сердце марокканской пустыни. Вот уже более тридцати лет, как ралли Aïcha des Gazelles привлекает многочисленных участниц со всего мира, жаждущих принять участие в этом спортивном мероприятии. Ралли длится 9 дней и проходит сквозь пески североафриканских дюн, на фоне проходящих мимо караванов верблюдов и редких оазисов.

Найти максимум маячков, проехав как можно меньше — тридцатое ралли Aïcha des Gazelles, первоначально запланированное на 2020 год, возвращается в этом году и пройдет в сентябре. Эту гонку с нетерпением ждет Маналь Факсель (Manal Faxelle), продавец-консультант с севера Франции. Она готовится принять участие в своем четвертом ралли.

Чествуя смелость и целеустремленность женщин

«Я приняла участие в своем первом ралли, когда мне было 40 лет, — вспоминает эта мать троих детей, — никто не представлял меня, одетую, как правило, в костюм и на высоких каблуках, искательницей приключений. Мало кто верил, что мне удастся принять такой вызов», — признается она. «Участвуя в этой авантюре, я хотела показать, что любая женщина способна принять участие в автогонках!». Ралли было создано в 1990 году предпринимательницей Доминик Серра (Dominique Serra), которая хотела таким образом продемонстрировать упорство, смелость и силу женщин.

© Emery Fred / Команда «Газели Севера Франции». Маналь Факсель (справа на фото) и Лиз Ларгийер (слева на фото)

В сентябре этого года Манал Факсель окажет поддержку монакской благотворительной организации Monaco Liver Disorder, которая помогает детям, страдающим заболеваниями печени. Почетным президентом этой организации является Княгиня Монако Шарлен. Этот проект имеет очень большое значение для Маналь, так как ее племянник перенес пересадку печени в возрасте пяти лет. «Сегодня это абсолютно здоровый подросток», — говорит она с облегчением.

Наедине с километрами песчаных дюн до горизонта, мы испытываем настоящее чувство свободы Маналь Факсель, участница Rallye Aïcha des Gazelles

Несколько препятствий и много взаимопомощи

Каждое ралли — это адреналин, слезы, иногда песчаные бури и, прежде всего, незабываемые моменты радости. «Наедине с километрами песчаных дюн до горизонта, вы испытываете настоящее чувство свободы», — говорит эта любительница приключений с большим сердцем. «Ландшафт постоянно меняется, что иногда создает впечатление, что вы находитесь на другой планете».

Маналь с нетерпением ждет возможности одеть свой «костюм космонавта» и сесть за руль электромобиля Zoe, чтобы преодолеть 2500 км ралли вместе со своей новой партнершей по команде Лиз Ларгийер (Lise Largillère). Без GPS, по бездорожью, но лишь с «картой и компасом» в руках, по старинке.

«Иногда нам приходится работать лопатой, будто в песочнице!», — смеется Маналь. Она приветствует ту атмосферу солидарности, в которой проходит каждый год мероприятие. «Мы без колебаний останавливаемся и помогаем участникам, чьи машины застряли в песках или сломались».

Сотрудники госпиталя Монако в поисках приключений

Некоторые участницы уже начали готовиться к 31-му ралли, которое состоится в марте 2022 года. «В силу своей профессии мы привыкли справляться со стрессовыми ситуациями», — рассказывают Патрисья Капели (Patricia Cappelli) и Лорен Илакуа (Lorène Ilacqua), два медика из госпиталя Монако, которые в настоящее время собирают средства для своего первого участия в спортивном мероприятии. «Мы хотим прожить приключение, которое подтолкнет нас к пределам наших возможностей и заставит превзойти самих себя!»

© Association Pitchouns Gazelles / Патрисья Капели (Patricia Cappelli) и Лорен Илакуа (Lorène Ilacqua) примут участие в 31-м ралли Aïcha des Gazelles

«С повсеместной удаленной работой и финансовыми трудностями компаний, столкнувшихся с коронакризисом, найти спонсоров не так просто». В рамках своего участия в ралли и благодаря своей ассоциации Pitchouns Gazelles, они окажут поддержку благотворительной организации Mission Enfance, в их проекте по строительству яслей в Буркина-Фасо. Организация занимается брошенными или осиротевшими детьми.

Для получения дополнительной информации посетите страницу команды Pitchouns Gazelles здесь и сайт Gazelles des Hauts-de-France здесь.

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