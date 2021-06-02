











Группа Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) обнародовала свой оборот за 2020-2021 финансовый год: он составил 336,9 млн евро по сравнению с 619,8 млн евро годом ранее. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на SBM: в игровом и гостиничном бизнесе действовали ограничения.

«Наш оборот сократился вдвое», — отметил заместитель председателя группы Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Жан-Люк Биамонти (Jean-Luc Biamonti) на недавней пресс-конференции.

Согласно последнему отчету, опубликованному группой, оборот от игорной деятельности снизился на 48%, а от гостиничной деятельности — на 62%. Эти сектора особенно пострадали от отсутствия международных клиентов в Княжестве.

Доходы группы от аренды выросли на 11%

Сектор аренды держался на плаву во время пандемии и вызванного ею экономического кризиса. Оборот, связанный с арендой, за последний финансовый год увеличился на 10 миллионов евро, то есть на 11%.

«Я хотел бы поблагодарить Княжеское правительство за их решения: в Монако мы оставались более открытыми, чем в других странах», — сказал Жан Люк Биамонти.

«Тот факт, что мы оставались открытыми в течение этого периода, в отличие от других стран или соседних регионов, должен помочь нам заслужить симпатию наших клиентов. Мы работали ради них, даже если это несло нам убытки».

Во время последнего Гран-при отели были заполнены наполовину

Во время проведения 78-го Гран-при Монако заполняемость отелей группы достигла 55%. До пандемии отели SBM во время Гран-при были заполнены полностью.

«Июль и август остаются ключевыми периодами для группы. Нам нужны клиенты издалека — с Ближнего Востока, из Турции, США и Латинской Америки», — подытожил Жан-Люк Биамонти.

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