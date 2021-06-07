











Комендантский час, закрытие торговых центров и карантин: ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, серьезно ослабили экономику французского департамента Приморских Альп.

По данным последнего отчета Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в первом квартале этого года экономическая активность в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег была ниже, чем в докризисный период. Экономика региона пострадала сильнее, чем в среднем по Франции.

Тревожное сокращение новых сотрудников

Больше всего пострадала экономика департаментов Приморских Альп и Верхних Альп. Число наемных работников здесь резко сокращается: например, в Приморских Альпах набор персонала сократился вдвое по сравнению с мартом 2019 года.

В Приморских Альпах особенно пострадал сектор размещения и общественного питания. Количество оплаченных часов в секторе упало на 70,8% в марте по сравнению с 2019 годом.

Перспективы для строительного сектора региона также достаточно мрачные: число разрешений на строительство упало в первом квартале и не вернулось к уровню 2019 года. Количество вводов зданий в эксплуатацию также снижается.

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