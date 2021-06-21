











На минувшей неделе благотворительный фонд Stelios Philanthropic Foundation организовал ежегодный ужин в пользу Фонда Князя Альбера II и Всемирного Фонда дикой природы (WWF). Во время мероприятия была собрана рекордная сумма.

Благодаря сэру Стелиосу Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou) и щедрости пятидесяти гостей ужина, 216 тысяч евро будут разделены между двумя организациями, объединенными миссией по сохранению окружающей среды. Собранные средства будут направлены на защиту средиземноморских видов, в том числе рыбы-меч, китов, акул и тунца.

14 июня организаторы предложили всем участникам ужина пожертвовать 1500 евро. После подсчета собранные средства были удвоены благотворительным фондом Stelios Philanthropic Foundation. Это позволило собрать рекордную сумму для двух организаций.

Князь Монако обратился к гостям

На мероприятии присутствовали Князь Монако Альбер II и генеральный директор WWF International Марко Ламбертини (Marco Lambertini). Государь обратился к гостям с речью, в которой напомнил о растущих угрозах для Средиземноморья. Князь подчеркнул, что несмотря на уже принятые меры, загрязнение окружающей среды остается серьезной проблемой, а экосистемы все еще уязвимы.

© Stelios Philanthropic Foundation

Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну поддерживает Монако и не только

Проживая в Монако с 1989 года, основатель EasyJet поддерживает благотворительные мероприятия в четырех странах, где он жил и работал. Альтруизм сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну помогает инициативам в Великобритании, Греции, Монако и на Кипре. Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну — единственный житель Монако, входящий в движение филантропов Giving Pledge, возглавляемое Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. При жизни или в качестве последней воли участники движения обязуются пожертвовать половину состояния на благотворительность.

В последние десять лет сэр Стелиос Хаджи-Иоанну выполняет свое обещание, собирая столь необходимые средства для защиты окружающей среды. В прошлом году из-за пандемии коронавируса благотворительный ужин пришлось отменить, однако сэр Стелиос Хаджи-Иоанну все равно сделал пожертвования Фонду Князя Альбера II и WWF в Монако.

Читайте также: 2,7 млн евро на защиту «легких» Средиземного моря