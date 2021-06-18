











Юные таланты Академии Княгини Грейс приглашают на два вечера под знаком танца!

Прошлый год стал для деятелей искусства сложным из-за пандемии коронавируса. Выступление учеников Академии станет настоящим глотком свежего воздуха.

Уникальная работа, сочетающая классику и современность, будет представлена публике 26 июня в 19.00 и 27 июня в 16.00.

Школа танцев высокого уровня

Академия, созданная в 1975 году по желанию Княгини Грейс и Князя Ренье III, открыла многие таланты. Молодые танцоры, достойные выступать в лучших международных труппах, готовы принести славу школе!

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26 июня: 19:00. 27 июня: 16:00. Гримальди Форум, Зал Князя Пьера

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