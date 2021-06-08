











Артефакты находились на дне более 2 тысяч лет.

Всего в нескольких десятках метров от острова Сент-Оспис (Sainte-Hospice) в Сен-Жан-Кап-Ферра ассоциация «Anao» и Научная комиссия Федерации подводной деятельности Монако обнаружили фрагмент древнего якоря.

Археологическая поисковая экспедиция «Арион», которую проводят ассоциация «Anao» и Научная комиссия Федерации подводной деятельности Монако, началась 22 мая.

Миссия закончилась 5 июня и была успешной. Водолазы подняли из воды свинцовый якорный замок, практически не поврежденную амфору из Помпеи, а также обнаружили горлышки винных амфор.

Древние затонувшие корабли

Два древнегреческих корабля затонули у острова Сент-Оспис. Их остатки оставались у острова. Для древнего времени эта местность была опасной, и до сих пор этот регион остается сложным для современных мореплавателей.

Первое обнаруженное греческое затонувшее судно датируется 5 веком до нашей эры. Корабль был обнаружен 30 лет назад и до сих пор не был научно исследован в полном объеме.

Второе затонувшее судно датируется 3 веком до нашей эры. Корабль был обнаружен после Второй мировой войны. В момент открытия судно было загружено греко-итальянскими винными амфорами.

Останки кораблей были отправлены в промывные резервуары порта Дарс в Вильфранш-сюр-Мер, где их изучат в ближайшие месяцы.