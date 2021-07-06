











Аэропорт «Ницца Лазурный Берег» возобновляет рейсы на 20 направлениях. Похоже, это шаг на пути возвращения к нормальной жизни, столь ожидаемый туристами.

Все началось с рейса из Дубая авиакомпании Emirates, который приземлился в Ницце в прошлую пятницу. Этот самолет стал первым за 15 месяцев рейсом из ОАЭ. Авиакомпания Emirates будет выполнять рейсы по этому маршруту до четырех раз в неделю.

К списку добавилось еще одно популярное направление: Нью-Йорк. Рейс доступен по прежней цене и отправляется четыре раза в неделю. Помимо этого, из Ниццы можно отправиться в Ливан, Израиль, в страны Магриба и, конечно же, в Европу.

Терминал 1 частично возобновляет работу

Часть терминала 1 аэропорта Ниццы временно открылась 3 до 7 сентября. Поток отдыхающих летом растет, а совместно с санитарными мерами это может вызвать столпотворения в аэропорту. Некоторые магазины и рестораны в терминале снова откроются для приема и обслуживания пассажиров.

Читайте также: Аэропорт Ниццы: «Вернемся в нормальное русло только в 2024 году»