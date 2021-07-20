











Насладиться искусством, сходить в театр, а быть может на концерт легендарной группы? Выбор лучших мероприятий недели от Monaco Tribune.

Выставка «Драгоценности художников, от Пикассо до Кунса»

Коллекция, собранная Дианой Вене (Diane Venet), включает в себя не менее 180 драгоценностей художников, принадлежавших Пикассо, Джеффу Кунсу, Рою Лихтенштейну, Киту Харингу или Луизе Буржуа…

Попасть в мир Дианы Вене можно за 6 евро в пространстве Indigo в Гримальди Форуме с 10:00 до 20:00. Выставка открыта до 29 августа.

Концерт для флейты и арфы

Классическая и мировая музыка прозвучит в церкви Святой Девоты во вторник 20 июля в 19:30. Здесь состоится концерт, организованный Кельнским дуэтом, при участии флейты Иссама Гарфи (Issam Garfi) и арфы Жоаны Сольб (Johana Solbes). Это благотворительное мероприятие в поддержку ассоциации Musicâme France.

Бесплатно для детей и 2 евро для взрослых. Вы также сможете сделать свое пожертвование ассоциации. Чтобы забронировать ваше место, нажмите здесь.

Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière

Если вы настроены на театральный лад, посетите спектакль «Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière» во вторник 20 июля в 21:30 вечера в Театре Форт-Антуан (Théâtre du Fort Antoine). Данный спектакль является оригинальной постановкой режиссера Гийома Байяра (Guillaume Bailliart). Отметим, что он также является и актером в этой пьесе, играющим все роли.

Вход бесплатный по предварительной записи в Театре Княгини Грейс (Théâtre Princesse Grace), 12 avenue d’Ostende.

Филармонический оркестр Монте-Карло

Не пропустите этим летом концерты Филармонического оркестра Монте-Карло в Парадном дворе Княжеского дворца. В этот четверг, 22 июля, состоится концерт под руководством дирижера Томаша Нетопила (Tomáš Netopil), в сопровождении Сестер Лабек (Katia et Marielle Labèque). В программе — Франсис Пуленк (Francis Poulenc) и Беджих Сметана (Bedřich Smetana).

Билеты от €20 можно приобрести на сайте OPMC.

Вечер хитов группы ABBA в исполнении The Show

И чтобы завершить неделю на высокой ноте и потанцевать впервые за 16 месяцев, отправляйтесь в Salle des Etoiles в субботу 24 июля, где состоится концерт Fight Aids Monaco. Вечер танцевальных хитов легендарной группы ABBA в исполнении коллектива The Show, спустя 45 лет после выхода их первого сингла. Открытие зала — в 20:00, начало концерта — в 22:30.

Билеты в продаже от €227 на человека на сайте SBM.