











Партнерство с целью повышения безопасности на воде и предотвращения утопления.

Фонд Княгини Монако Шарлен в начале года запустил проект «Безопасная Греция 2021» совместно с Греческой ассоциацией спасателей (Greek Lifesaving Sports Association). Этот проект — еще одна инициатива Фонда Княгини Монако по предотвращению несчастных случаев на воде.

Проект будет длиться до декабря 2021 года. В течение года пять тысяч человек, в том числе четыре тысячи детей, пройдут углубленное обучение технике безопасности на воде.

Миссия: спасать жизни

Фонд Княгини Монако Шарлен работает по всему миру, чтобы спасать жизни через борьбу с утоплением, а также прививать детям ценности спорта.

Среди проектов Фонда — финансовая поддержка инициативам Королевского общества спасения на водах и открытие школы регби в Эквадоре.