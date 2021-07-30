











В Facebook группа собрала 2700 участников всего за два дня.

После решения ввести обязательные санитарные пропуска для посещения баров и ресторанов в социальной сети Facebook появилась группа «Мирная демонстрация против санитарного пропуска в Монако».

На главной странице группы названы причины ее создания. «Давайте объединимся, чтобы наше несогласие с этой дискриминационной и неоправданной мерой было услышано». В группе утверждается, что ее цель — не дискуссии о вакцинации, так как «каждый волен выбирать, что лучше для его здоровья».

К создателю группы обратилось правительство

Гражданка Монако и создательница группы Шарон Рошетен (Sharon Rochetin) в своем посте сообщила, что с ней связался секретариат государственного министра Пьера Дарту (Pierre Dartout). Сейчас готовится встреча с различными министрами.

По данным опроса, в группе в основном состоят жители Монако и соседних департаментов. Создательница группы призвала участников провести завтра демонстрацию в Ницце. В прошлую субботу на Английской набережной собралось около 6 000 протестующих. После нескольких инцидентов префект Приморских Альп заявил, что мирный протест — это демократическое право, но насилие недопустимо. Поэтому завтра в город выведут дополнительные силы полиции.

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