











После последних решений о введении обязательного «санитарного пропуска», в социальной сети Facebook противники начали выражать недовольство.

Чтобы сократить число случаев коронавируса и госпитализаций, Князь Монако решил одобрить решение правительства об обязательном предъявлении «санитарных пропусков» при посещении ресторанов и баров для граждан, резидентов и работников в Монако.

После этого Шарон Рошетен (Sharon Rochetin) создала в Facebook группу под названием «Мирная демонстрация против санитарного пропускника в Монако». Сейчас в группе почти 1600 человек.

Группа для протеста, а не дебатов

На главной странице группы названы причины ее создания. «Давайте объединимся, чтобы наше несогласие с этой дискриминационной и неоправданной мерой было услышано». Эта группа планирует объединить всех тех, кто хочет выступить против закона и мирно проводить демонстрации в рамках инициатив по всему миру.

В группе утверждается, что ее цель — не дискуссии о вакцинации, так как «каждый волен выбирать, что лучше для его здоровья».