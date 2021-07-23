











Возвращение культового заведения после 16-месячного закрытия.

Наконец настало время, когда ночные клубы Монако могут вновь принимать гостей. Вчера, 22 июля, клуб Jimmy’z Monte-Carlo вновь открыл свои двери для посетителей.

После 16-месячного закрытия, клуб возвращается с захватывающей программой в сопровождении диджеев-резидентов, своего танцевального коллектива и иностранных гостей. Также возвращаются вечеринки Go Deep, Urban Jimmy’z и Pop Heart.

В соответствии с мерами безопасности по охране здоровья

Для входа в заведение требуется предварительное бронирование, а затем предъявление санитарного пропуска (только в виде QR-кода). Как мы уже писали, маска больше не является обязательной при входе в клуб. В то же время людей просят одевать маску в очередях, а также соблюдать социальное дистанцирование.

Jimmy’z Monte-Carlo, Sporting Monte-Carlo, 26 Avenue Princesse Grace, MC 98000 Principality of Monaco. С 22 июля по 28 августа 2021 года: с четверга по субботу включительно. С 30 августа по 2 октября 2021 года: с пятницы по субботу включительно.