











Аукционный дом Artcurial представляет коллекцию «Art Helmets». В нее вошли 90 гоночных шлемов, стилизованных под работы известных художников.

Аукцион «Art Helmets» начнется 17 июля в 17.00 в Автомобильной коллекции Князей Монако на Террас-де-Фонвьей. Аукцион под высоким патронажем Князя Монако Альбера II проводится в пользу ассоциации Monaco Liver Disorder. Ассоциацию возглавляет Княгиня Монако Шарлен. Организация занимается медицинскими исследованиями.

Предметы искусства можно предварительно осмотреть на выставке в Автомобильной коллекции Князей Монако 1 июля и 15 июля на бесплатной демонстрации для публики. Ознакомиться с каталогом также можно на сайте Artcurial.

Аукцион с благородной целью

Все вырученные средства будут переданы больнице Archet II в Ницце для реконструкции отделений неонатологии, гематологии и детской онкологии.

Больница отвечает за лечение всех редких детских заболеваний в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег (PACA), на Корсике и в княжестве Монако.