











Клуб продолжает вечеринки в первый месяц осени.

Лето подходит к концу, но вечеринки продолжаются! Спустя всего месяц после своего открытия клуб Jimmy’z Monte-Carlo продолжает начатую летом насыщенную программу.

«Мы не ожидали такого успеха, но клиенты были», — говорит менеджер клуба Антонио Иероне (Antonio Ierone). В разговоре с Monaco Info менеджер клуба признал, что присутствие знаменитых ди-джеев, таких как Black Coffee и Martin Solveig, помогло преодолеть связанные с пандемией трудности.

По словам Антонио Иероне, «людям нужно было расслабиться после всего, через что мы прошли». Ночной отдых — да, но только внутри. В клубе любители ночной жизни могут танцевать без масок и забыть о социальной дистанции, но на входе строго контролируется наличие санитарного пропуска. «Нет документа — нет вечеринки», — добавляет менеджер.

В программе на сентябрь — несколько вечеринок

Хотя большинство диджейских сетов прошли в августе, у Jimmy’z есть несколько сюрпризов на сентябрь. Клуб снова приглашает DJ Ollie, который выступит 6 и 24 сентября.

Нико де Андреа (Nico de Andrea) вернется на сцену 4 и 25 сентября для двух новых сессий «Pop Heart», которые объединят музыку с выставкой оригинальных работ.

Дополнительная информация: на веб-сайте Jimmy’z Monte-Carlo.