











Власти Монако усилили меры по предотвращению распространения коронавируса, а вакцинироваться могут уже все желающие. Улучшилась ли эпидемиологическая ситуация?

2 августа было выявлено шесть новых случаев коронавируса. В Больнице Княгини Грейс лечение проходят 10 пациентов, в том числе 7 резидентов. Три человека, в том числе один резидент Монако, находятся в реанимации. Под наблюдением Центра домашнего мониторинга находятся 88 человек. При этом 14 человек выздоровели.

По состоянию на 1 августа, уровень заболеваемости вырос до 276,40 по сравнению с 268,58 на прошлой неделе. К 22 июля включительно от коронавируса привились 21 796 человек или 56,83% населения Монако. 18 834 человека или 86,41% из них привиты обеими дозами вакцины.

Борьба со штаммом «дельта»

Министр социальных дел и здравоохранения Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger) рассказал изданию La Gazette de Monaco о борьбе со штаммом коронавируса «дельта». «С 23 августа в Княжестве санитарный пропуск будет фактически обязательным везде, где не носят маски», — отметил он. Министр добавил, что «вакцинация идет полным ходом: на прошлой неделе мы зарегистрировали 1300 новых вакцинаций. Вакцинация — самый эффективный способ борьбы с вирусом».

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