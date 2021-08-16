











Работающие в Княжестве люди и туристы теперь сами должны оплачивать ПЦР-тесты.

ПЦР-тесты, необходимые для получения санитарного пропуска на несколько дней, больше не будут бесплатными, если делаются без направления врача. Это решение Княжеское правительство приняло для стимуляции вакцинации и во избежание роста количества тестов для некоторых групп людей.

При этом граждане и резиденты Монако по-прежнему смогут бесплатно сдать тест в Аудитории Ренье III. Работающие в Монако люди для прохождения теста должны предъявить направление врача.

Стимуляция вакцинации

Правительство Монако пытается дать новый импульс вакцинации. Вскоре вступит в силу обязательство предъявлять санитарные пропуска. Бесплатная вакцинация уже открыта для всех работающих в Монако людей, готовится законопроект об обязательной вакцинации медицинского персонала. Наконец, прекращено бесплатное ПЦР-тестирование.

Правительство Монако пытается дать новый импульс вакцинации. Вскоре вступит в силу обязательство предъявлять санитарные пропуска. Бесплатная вакцинация уже открыта для всех работающих в Монако людей, готовится законопроект об обязательной вакцинации медицинского персонала. Наконец, прекращено бесплатное ПЦР-тестирование.

По состоянию на 12 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 65% населения. Это 72% от всех, кто имеет право на прививку. Это всего на 5% больше, чем 30 июля.