











В департаменте Вар произошел крупнейший за последние 20 лет пожар.

В двух посланиях, адресованных президенту региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег и главе Совета департамента Вар, Князь Монако Альбер II выразил «глубокое сочувствие» семьям погибших и всем пострадавшим от пожаров в Вар.

«Мои мысли также обращены к пожарным и спасателям, которые выполняют свою работу в сложных условиях», — отметил Князь Альбер II.

Один пожар предотвращен

Пожар, начавшийся на прошлой неделе во внутренних районах Сен-Тропе, опустошил 7 100 гектаров и унес жизни двух человек. С

Сообщается, что возгорание произошло из-за брошенного на шоссе окурка. Еще одной трагедии удалось избежать, поскольку пожарные взяли под контроль еще один поджог криминального происхождения.

При повышении температуры до 31 °C и сильном ветре пожарные опасаются возобновления пожаров. На данный момент доступ к лесам в Вар и Буше-дю-Рон невозможен.

Ожидается, что ситуация будет оставаться напряженной до 24 августа, когда начнется дождь и температура понизится.