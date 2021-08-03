











Эксперты встретятся с состоятельными людьми и руководителями высшего звена.

Яхтенный саммит в Монако в этом году предлагает встречи, обсуждения и консультации для экспертов яхтенной сферы. Цель мероприятия — мотивировать новое поколение клиентов приобрести их первую суперъяхту.

Формат меняется: теперь мероприятие ориентировано на клиентов суперъяхт. Саммит предназначен только для тех, кто планирует купить, арендовать или построить яхту.

Важный сектор экономики

Яхтенный бизнес — это отрасль, на которую не повлиял кризис, связанный с коронавирусом. Скорее наоборот. Генеральный директор группы Azimut-Benetti Марко Валле (Marco Valle) говорит: «Мы рады представить некоторые наши новые модели на выставке в Монако после очень хорошего сезона продаж, возможно, одного из лучших за последние десять лет».

Марко Валле добавляет: «Мы надеемся, что яхтенная отрасль […] сможет сыграть свою роль и внести вклад в восстановление мировой экономики».

Яхтенный саммит в Монако состоится 21 сентября в Яхт-клубе. С 22 по 25 сентября в Порт-Эркюль пройдет традиционное Яхт-шоу Монако.