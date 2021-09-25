











Компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) объявила о проведении Кулинарных недель с сентября по январь. Каждая неделя будет посвящена определенной теме.

В этом году гастрономия в Монако определенно в центре внимания. После Фестиваля звезд компания SBM создает Кулинарные недели. В течение семи недель с сентября до января в лучших ресторанах и кафе Княжества будет соблюдаться особая тема.

Программа Кулинарных недель

С 27 сентября по 3 октября пройдет неделя греческой кухни в кафе Deck. С 11 по 17 октября тему Карибских островов откроют в Mada One. С 25 по 31 октября в ресторане Limùn можно узнать все о вегетарианской кухне. По случаю Национального дня с 15 по 21 ноября в Salon Rose пройдут дни монегасской кухни.

Любите восточные блюда или моллюсков? Первая тема будет центральной в L’Orange Verte с 29 ноября по 5 декабря, а вторая — в Café de Paris Monte-Carlo с 6 по 12 декабря.

После яркого празднования Рождества и Нового года гостей L’Hirondelle ожидает неделя детокса, которая пройдет с 10 по 16 января!

Не забудьте заранее забронировать столик в соответствующих ресторанах.