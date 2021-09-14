











Князь Альбер II пресекает сплетни: нет, Княгиня Шарлен не отправилась в изгнание в Южную Африку.

Устав от слухов, Князь Альбер II прояснил ситуацию в интервью журналу People. Длительное пребывание Княгини Шарлен в Южной Африке заставило некоторых утверждать, что она вернулась в Южную Африку в гневе, чтобы там оставаться в изгнании. Это ложное утверждение опроверг Князь Монако Альбер II. «Она собиралась в Южную Африку, чтобы оценить работу своего Фонда и встретиться с братом и друзьями. Планировалось, что она останется в Южной Африке на неделю, максимум на 10 дней. Княгиня Шарлен осталась на родине, поскольку у нее возникла инфекция», — сказал Князь Альбер II.

«Неправильная трактовка событий»

Княгиня Шарлен перенесла серьезную ЛОР-инфекцию, которая потребовала проведения ряда операций на месте. К счастью, Княгиня постепенно восстанавливается и надеется вернуться в Монако в сентябре. После слухов о добровольном изгнании супруги Князь Альбер II выразил сожаление: «Неправильная трактовка событий всегда вредна. Мы — легкая мишень, нас легко зацепить, так как мы всегда в центре внимания общественности», — добавил Суверен.