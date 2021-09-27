











В 2020-2021 годах оборот ведущего работодателя Княжества упал на 46%

Пандемия коронавируса оказала большое влияние на деятельность компании Société des Bains de Mer (SBM). Влияние кризиса здравоохранения отразилось в протоколе отчета собрания акционеров, прошедшего 24 сентября.

Баланс компании негативен, как и новости прошлого года: в 2020-2021 годах оборот SBM снизится на 282,9 млн евро. Это на 46% меньше, чем в 2019-2020 годах (336,9 млн евро против 619,8 млн евро). Увеличение оборота наблюдалось только в сферах коммерческой и жилой аренды недвижимости.

План реструктуризации

Число посетителей заведений SBM летом выросло, но этого роста оказалось недостаточно, чтобы переломить ситуацию после долгих месяцев ограничений.

SBM предприняла план реструктуризации, призванный исправить значительное падение оборота. План подразумевает 234 добровольных и 2 вынужденных коллективных увольнений сотрудников. Сокращение сотрудников должно сэкономить 18 миллионов евро в год. Помимо этого, казино Sun Casino в отеле Fairmont не возобновило работу после карантина и впоследствии объявлено постоянно закрытым.

Кроме радикального сокращения расходов, SBM приступила к реализации программы выпуска краткосрочных оборотных долговых ценных бумаг (NEU CP) на максимальную сумму 150 млн евро. Банковские партнеры предоставили SBM кредиты на общую сумму 177,2 млн евро, из которых 26,4 млн евро уже были погашены в июне.

Что дальше?

Период летних отпусков стал долгожданным глотком свежего воздуха для заведений SBM, включая многие отели и рестораны. Однако сектор пострадал от явного снижения числа международных клиентов (Ближний Восток, США, Латинская Америка и т.д.). Что касается доли французских клиентов в гостиничной индустрии, то она выросла до 45,8% по сравнению с 19,4% в прошлом году.

Тем не менее, акционеры Société des Bains de Mer с оптимизмом смотрят в будущее: увеличение доли привитых людей среди населения и постепенное возобновление туристических рейсов по всему миру должны улучшить положение компании в 2021-2022 годах.