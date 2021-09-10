











Княжество Монако известно своим богатым выбором ресторанов на любой вкус. Но что Монако может предложить на бизнес-ланч? Мы подготовили подборку лучших ресторанов, предлагающих обеденное меню по приемлемым ценам.

Maya Jah

Настоящая восточная сказка. Ресторан Maya Jah расположен в Ларвотто и предлагает обеды по доступным ценам

Ресторан Maya Jah предлагает своим клиентам средиземноморские блюда с восточным акцентом. Вы можете заказать здесь обеденное меню, которое включает закуску, основное блюдо и десерт, всего за 22 евро. Попробуйте севиче из морского леща с острым коктейльным соусом в качестве стартера. Из основных блюд нам понравилась птица, приготовленная с соусом карри мадрас. На десерт побалуйте себя чашечкой мороженого со свежими красными ягодами.

© Maya Jah

Quai des Artistes

Не пройдите мимо ресторана Quai des Artistes, который расположен в порту Эркюль. Если вы соскучились по Парижу, здесь можно ощутить атмосферу легендарных парижских брассери в стиле Belle Époque.

Хотя структура меню фиксирована: закуска и основное блюдо или основное блюдо и десерт, содержание тарелок меняется в зависимости от дня и времени года. Не меняется разве что только цена. Безалкогольное меню обойдется вам в 25 евро, а с алкогольным напитком — в 27 евро.

Именно это и привлекает местную клиентуру. «Местные приходят сюда поесть быстро и по доступным ценам», — говорит Альфредо, официант ресторана Quai des Artistes. «Эта наша основная концепция, которая позволяет ресторану работать», — добавляет он.

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© Quai des Artistes

Beefbar

Beefbar предлагает своим клиентам наладиться роскошной обстановкой с видом на порт Фонвьей. Это один из лучших мясных ресторанов Монако.

На обед Beefbar предлагает супербоул из киноа со свежими продуктами в сопровождении филе птицы или лосося, приготовленного на гриле за 26 евро. В качестве альтернативы вы можете выбрать формулу тальяты за 29 евро: стартер или гаспачо дня, затем тальята с домашней картошкой фри. Обе формулы включают бокал вина.

«Основа каждой формулы всегда одна и та же, но стартер и блюдо дня в Beefbar меняются в зависимости от сезонных продуктов», — объясняет Риккардо Джирауди (Riccardo Giraudi), директор группы Monaco Restaurant Group, в которую входит Beefbar. «Это позволяет нам привлечь местную клиентуру, сотрудников местных компаний, которые хотят быстро посидеть и пообедать в ресторане по доступным ценам», — комментирует он.

© Adrien Daste

Cantinetta Antinori

Cantinetta Antinori — отличное гастрономическое место в Ларвотто, где сочетаются тосканская кухня и исключительные вина.

Почувствуйте дух настоящей Италии в тосканском ресторане Cantinetta Antinori. В будние дни, ресторан предлагает превосходное меню всего за 24 евро, включающее закуску, основное блюдо, десерт и бокал вина. Возьмите на закуску Вителло тоннато или томатный суп. Затем, в качестве основного блюда, ресторан предлагает мясо, рыбу или пасту дня. Завершите обед десертом «Тирамису» домашнего приготовления. Пальчики оближешь!

Что может быть лучше для завершения трапезы, чем бокал белого вина от Villa Antinori. Здесь вы можете продегустировать и другие вина на любой вкус (и цвет) от известного тосканского производителя Antinori.

© Adrien Daste

Moshi Moshi

Цветущая сакура, мрамор и благородное дерево — атмосфера Японии в сердце района Фонвьей. В меню ресторана представлено не одна, а целых четыре формулы.

Суши-ланч за 23 евро с выбором сашими, маки и роллов дня. Все блюда «адаптируются […] в зависимости от сезонности продуктов и утреннего улова», — объясняет Риккардо Джирауди (Moshi Moshi также является частью Monaco Restaurant Group).

Также клиентам предлагается формула bento box за 26 евро, включающая ассорти из овощной и креветочной темпуры, а также смешанный чираши из рыбы и креветок. Наконец, вы можете выбрать рамен-меню за 26 евро или поке-боул за 27 евро. «Все формулы включают бокал вина и подаются очень быстро», — говорит Риккардо Джирауди.

© Monaco Restaurant Group

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