











Дети Князя Альбера II и Княгини Шарлен приступили к обучению.

После визита в Ирландию Принц Жак и Принцесса Габриэлла присоединились к 5715 ученикам, которые с 6 сентября вернулись за школьные парты. В сопровождении отца они пришли в свою новую школу, католическое учреждение Франциска Ассизского — Николя Баррэ (l’institution catholique François d’Assise – Nicolas Barré).

Потомственный Принц Жак и Принцесса Габриэлла в форменных красных рубашках-поло начали свой учебный день в 10 часов утра. Они будут учиться в двойном классе CP/CE1.

Стопроцентный успех на экзаменах

В этом году 1157 учеников начали обучение в школе Франциска Ассизского — Николя Баррэ, которая была отремонтирована в 2019 году. Это ультрасовременное заведение с новейшими технологиями, системой регулирования температуры и спортивным полем на террасе крыши. Абсолютный комфорт для учащихся!

Родителям Принца Жака и Принцессы Габриэллы, похоже, не придется переживать о качестве образования. В 2020 году все ученики успешно сдали экзамены и получили свои дипломы.

https://youtu.be/7wLRvb7W0ms?t=109