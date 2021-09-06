











Князь Альбер II и Княгиня Шарлен оказывают поддержку Тринити-колледжу.

3 сентября Князь Монако Альбер II, наследный Принц Жак и Принцесса Габриэлла посетили Дублин с неофициальным визитом.

Князь Монако встретился с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом за обедом в его доме. Государь также посетил бизнес-школу Дублинского университета и Музей ирландской литературы.

Спустя 60 лет после государственного визита Князя Ренье II и Княгини Грейс, Князь Альбер II стремится расширить связи между Тринити-колледжем и Монако. В интервью Monaco Info Князь Альбер II признал, что «очень рад возможности возобновить эти исторические связи с Ирландией».

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Благотворитель лучшего университета Ирландии

Князь Альбер II, наследный Принц Жак и Принцесса Габриэлла посетили Тринити-колледж и осмотрели Старую библиотеку. Тринити-колледж — университет Ирландии, занимающий первое место в рейтинге. У Княжеской семьи была возможность увидеть всемирно известную Келлскую книгу — средневековый ирландский манускрипт IX века.

Тринити-колледж вручил Государю свиток признания его роли как благотворителя Старой библиотеки. Затем состоялась церемония открытия фриза с именами Князя Альбера II и Княгини Шарлен как благотворителей Тринити-колледжа.

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