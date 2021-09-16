











Бывший футболист, прошедший через тренировочный центр ФК «Тулуза», автор автобиографии «Adieu ma honte» (Прощай, мой стыд), в которой рассказывается о сложностях в карьере профессионального футболиста для гомосексуала, посетил молодежь Академии футбольного клуба «Монако».

Честно говоря, все прошло очень хорошо. Я немного волновался, ведь это была моя первая встреча в рамках работы футбольного клуба. Я уже разговаривал с некоторыми игроками через агентов. Но небольшая группа — это одно, а множество людей — совсем другое. Игроки U17 и U19 из «Монако» были великолепны. Они обменивались идеями и мыслями, иногда очень откровенными. Один из игроков сказал мне: «Я не люблю геев, но не знаю, почему». По их мнению, в течение часа мы сделали феноменальный прогресс. Эта дает надежду и показывает движение вперед.

На ваш взгляд, изменился ли менталитет со времен вашей работы в тренировочном центре ФК «Тулуза»?

Нет, не совсем. Но изменения постепенно происходят. Мнения, которые я услышал от молодых людей, содержали несколько не очень хороших моментов, но там было и много положительного. Молодые игроки поняли, что такое дискриминация, что никто не выбирает свою сексуальность. Это то, ради чего затевалась встреча. Надеюсь, что будущие поколения будут меняться.

Я чувствовал, что руководство очень благосклонно отнеслось к визиту. В мое время тренеры достаточно сдержанно относились к таким темам.

Как вы отреагировали на успех вашей книги «Adieu ma honte» и на дебаты вокруг нее?

Я был приятно удивлен. Это восторг. Теперь, когда моя карьера завершена, я рассказываю свою историю именно для молодых людей. Для футболистов, которые могут быть геями и просто хотят спокойно заниматься спортом. Я чувствовал, что руководство очень благосклонно отнеслось к визиту. В мое время тренеры относились достаточно сдержанно к таким темам.

Репортаж Canal+ «Давайте поговорим» (Faut qu’on parle) дает слово шести спортсменам, рассказывающим о своей гомосексуальности. На ваш взгляд, поможет ли это демократизации темы в обществе?

Я хочу в это верить. Я видел документальный фильм. Мне особенно запомнилось обращение регбиста (Жереми Клами-Эдру, Jérémy Clamy-Edroux) в конце: «Когда же вы раскроетесь, футболисты?». Если моя книга поможет создать среду, в которой человек сможет свободно принимать свою гомосексуальность, я буду очень рад. Судя по репортажу и сегодняшней встрече, мы движемся в правильном направлении.

Как вы думаете, молодежь ФК «Монако» услышала вас?

Честно говоря, да. В конце все они поблагодарили меня за выступление. На совместном фото все улыбаются. Молодые игроки оценили выступление и были готовы услышать информацию. Теперь ФК «Монако» должен сообщить, что из этого вышло. Но у меня сложилось впечатление, что молодежь задумается о том, о чем мы поговорили. Я с нетерпением жду отзывов.

Планируете ли вы совершить тур по клубам Франции, похожий на выступление в Академии «Монако»?

Это уже происходит. У меня запланированы и другие встречи, были запросы от клубов Лиги 1 и Лиги 2. Сейчас я жду подтверждений, но тур начался хорошо.

Я бы хотел в свое время услышать от футболиста, что футбол и гомосексуальность совместимы, что это ничего не меняет в плане скорости, выносливости и техничности.

Каковы ваши планы на будущее?

Я продолжу заявлять о себе. ФК «Монако» — первый клуб, где я смог выступить. С ФК «Тулуза» мы готовим более обширный план выступлений. Я также встречался с представителями Футбольной Лиги для разработки проектов на год. Я продолжаю «оживлять» свою книгу, например, через аудиовизуальный проект. Проектов много, скучать не придется, это точно (улыбается).

На ваш взгляд, нужен ли движению символ, как, например, Меган Рапино для женского движения в США?

Мне хотелось бы думать, что нет. Но я вынужден сказать «да». Меган Рапино сделала очень многое для женского спорта, и я знаю, как важен пример для подражания. В свое время я испытывал острую нехватку такого примера. Я бы хотел, чтобы вышел футболист и громко заявил, что футбол и гомосексуальность совместимы, что это не влияет ни на скорость, ни на выносливость, ни на техничность. Я надеюсь, что мое заявление вдохновит других. Я благодарен ФК «Монако» за прием, потому что я не могу все сделать в одиночку. Мне понадобится помощь, чтобы донести послание до других людей.