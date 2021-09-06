











В Монако прошла беспрецедентная демонстрация. Два других марша ожидают разрешения властей.

4 сентября в Монако прошел первый митинг против санитарных пропусков и обязательной вакцинации. Движение началось после создания группы в Facebook «Мирная демонстрация против санитарного пропуска в Монако».

Родители с детьми, медицинские работники, студенты… По подсчетам организаторов, раздававших участникам акции стикеры, на митинг пришли 1200 человек. Однако Служба общественной безопасности утверждает, что собравшихся было от 750 до 800 человек, причем 15% составляли дети.

«Мы защищаем свободный выбор. Мы здесь, чтобы бороться с обязательной вакцинацией и санитарными пропусками, для нас это абсурд», — сказал один из протестующих телеканалу Monaco Info.

Перед митингом государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) напомнил на площадке Monaco Info, что «закон в том виде, в котором он представлен, вводит обязательную вакцинацию только для медицинских работников, и власти не планируют это менять».

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Протест в масках

Служба общественной безопасности высказалась ясно: для беспрепятственного проведения митинга участники должны соблюдать два условия. Первое — это санитарные меры, второе — запрет на выкрикивание лозунгов и незаконных утверждений. Митингующие проявили уважение и соблюдали требования, что открывает дорогу двум другим демонстрациям.

Ожидается, что следующие митинги пройдут 9 сентября в 15:30 и 11 сентября в 14:00. Точкой сбора обозначена площадь Мулен (Place des Moulins).

© Департамент коммуникаций / Michael Alesi