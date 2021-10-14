











Фильм Дугласа Уоткинс (Douglas Watkin) открыл 23-ий фестиваль «Антиподы» в Сен-Тропе. Этот фестиваль посвящен современному кино Австралии и Новой Зеландии.

Вечером 13 октября состоялся предварительный показ 90-минутного фильма «Алик и Альбер». Давайте окунемся в атмосферу показа в кинотеатре «Ренессанс» в Сен-Тропе.

© P. Fitte

© P. Fitte

© P. Fitte Князь Альбер II присутствовал на 23-м фестивале «Антиподы» в Сен-Тропе на показе документального фильма «Алик и Альбер»- © P. Fitte

«Алик и Альбер» рассказывает о встрече Князя Альбера II с австралийским художником Аликом Типоти (Alick Tipoti) в 2016 году. Они встретились на выставке «Таба Наба, Австралия, Океания, искусство народов моря» в Океанографическом музее. Спустя два года из дружбы продолжилась на острове Баду в Торресовом проливе, что в 14 тысячах километров от Монако.

Связанные защитой океана

Именно на этом острове в северной Австралии художник и активист по изучению языков коренных народов приветствует Князя Альбера II. Они оба обсуждают сходства и контрасты своих небольших сообществ, таких далеких друг от друга, и размышляют о традиционных обществах и экологическом кризисе, который они переживают.

Двое мужчин, которых связывает личная приверженность природе, особенно океанам, в этом фильме обращаются к проблеме загрязнения воды, которое угрожает жителям острова Баду.

Выступая на предварительном показе, Князь Монако Альбер II сказал: «Несмотря на различия в нашей истории, культуре и окружающей среде, мы разделяем с Аликом одни и те же универсальные ценности: любовь к природе и естественным экосистемам, а также важность примирения человека и природы».

Дата выхода фильма еще не объявлена, но зрители уже могут посмотреть трейлер ленты.