











Выставка проходит в эти дни в Galerie des Pêcheurs.

Князь Альбер I раскрывается в новом свете. Выставка «Непривычный Альбер I» экспонируется в Galerie des Pêcheurs до 10 ноября.

Выставка была разработана Комитетом памяти Альбера I-2022, Дворцовым архивом и Аудиовизуальным институтом Монако. 4 октября экспозицию открыл Князь Альбер II. Выставка объединяет двадцать восемь фотографий. Снимки были отобраны к столетию со дня смерти Князя Альбера I.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец Для выставки было отобрано почти тридцать фотографий — © Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

Выставка стремится показать менее известную и более личную сторону жизни Альбера I. Князь Альбер I (1848-1922), известный как ученый и гуманист, на фото предстает в повседневной жизни.

Крупные планы, коллективные снимки, случайные моменты и запланированные фото: зрители смогут увидеть Князя в Монако, Франции, Норвегии и Португалии. Представленные на выставке репродукции, сделанные с автохромов, стеклянных пластин или альбуминовых отпечатков, позволяют посетителям открыть для себя Князя Альбера I с совершенно новой стороны.